قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي لها توقعات حالة الطقس غدا الخميس بأن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار رطب على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا ولطيف ليلًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 34

دمنهور 25 32

الإسكندرية 23 31

بلطيم 25 30

مطروح 22 30

السلوم 22 31

سيوة 24 37

بورسعيد 25 31

دمياط 24 30

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 35

العريش 22 33

رفح 22 32

رأس سدر 25 36

نخل 20 35

نويبع 28 37

طابا 26 36

كاترين 19 32

الطور 27 37

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 27 38

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 36

بني سويف 24 36

المنيا 24 36

أسيوط 24 38

سوهاج 25 37

قنا 25 39

الأقصر 24 41

أسوان 30 42

أبو سمبل 32 42

الوادي الجديد 27 40

شلاتين 28 37

أبو رماد 27 37

حلايب 29 34

رأس حدربة 27 34

بيان درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 42

المدينة 30 44

الرياض 27 44

المنامة 32 39

أبو ظبي 32 40

الدوحة 32 38

الكويت 30 47

دمشق 18 36

بيروت 25 31

عمان 18 34

القدس 20 30

غزة 24 31

بغداد 27 43

مسقط 28 32

صنعاء 16 28

الخرطوم 25 36

طرابلس 23 31

تونس 23 34

الجزائر 21 26

الرباط 19 29

نواكشوط 25 29