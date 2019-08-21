إنقاد 4 من الغرق بشاطئ في مطروح

تمكنت قوات الإنقاذ في شاطئ المروة بمدينة مرسي مطروح اليوم، من إنقاذ 4 أشخاص من الغرق، بينهم حالتان سيئتان.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير أمن مطروح، إخطارا من مستشفى مطروح العام، بنقل سيارات الإسعاف 4 حالات غرق من شاطئ المروة.

وقال مصدر طبي، إن مستشفى مطروح العام استقبل اليوم 4 حالات جميعهم يقيمون بمحافظة القاهرة، وتم عمل الإسعافات الطبية لهم، وحالة اثنين منهم سيئة.

وأضاف المصدر، أن المصابين هم: "تامر صبري محمد، 30 سنة، وزياد محمد فتحي، 20 سنة، وعمر حسن حسين، 45 سنة، ومحمد مدحت محمد، 20 سنة" وجارى خضوعهم للعلاج والفحوصات الطبية.