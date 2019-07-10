أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ما زال في متابعته الدورية لإجراء الفحص الطبي بألمانيا، وأنه بصحة جيدة.

وأضاف المحرصاوي، في بيان للجامعة، أن شيخ الأزهر يتابع بصفة دورية الأعمال التي تتم داخل المشيخة والجامعة، وأوصى بمتابعة حالة الطالب المصاب في الأقصر وأن كل الفعاليات كمؤتمر اتحاد الجامعات الأفريقية وحملة "اطمئن على قلبك" التي تهدف لتوقيع الكشف الطبي على الوافدين تتم وفقا لاهتماماته بالأشقاء الأفارقة.

وأضاف المحرصاوي أن ما يُثار عن عودة فضيلة الإمام من ألمانيا في وسائل الإعلام غير صحيح وأن فضيلته سيعود عقب الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.