تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكوى من مجدي عبدالغني، عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، ضد موقع "العربي كورة"، اتهمه بالحصول على عمولة في صفقة خافيير اجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

كما تلقت اللجنة شكوى من شركة الدلتا للسكر ضد جريدة أهل مصر، لنشرها أخبار كاذبة تمس الشركة ونشاطها ورئيس مجلس إدارتها، والتي يملكها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وشكوى أخرى مقدمة من جلال نعمان عضو مجلس إدارة شركة شورى للصحافة ضد جريدة الشورى اتهمها بارتكاب ممارسات مخالفة للقانون.

وفي السياق ذاته تلقت اللجنة شكوى أخرى من أحد المحامين ضد مواطن، بث مجموعة فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" تحض على الكراهية والعنف.

كما استقبلت شكوى مقدمة من زاهي حواس، وزير السياحة الأسبق ضد جريدة المشهد، بعد أن اتهمته بالرشوة.

واتهم أحمد فلوكس موقع فني بالخوض في سيرته وخصوصيته مع طليقته هنا شيحة، وتستكمل اللجنة التحقيق مع 12 موقعًا خالف حقوق الملكية، ونشر نتيجة الثانوية العامة.

وقال جمال شوقي، رئيس اللجنة، في تصريح خاص لـ"لوطن"، إن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء الأسبوع المقبل، وتستكمل خلال اجتماعها الشكاوى السابق ذكرها بالإضافة إلى أخرى مقدمة من شركة فودافون وشركة we وآبل الأمريكية.