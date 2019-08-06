تقدمت هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر التنموية، بخالص العزاء لأسر وأهالي ضحايا الانفجار الارهابي الأليم، أمام معهد الأورام، مساء الأحد، والذي أسفر عن عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء.

وقالت السويدي، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "كل يوم"،المذاع عبر فضائية "ON E"، إن مؤسسة أهل مصر التي تختص بمعالجة الحروق اهتمت بهذا الحادث الأليم، مشيرة أنه تم إحصاء الحالات المصابة في الحادثة الإرهابية.

وأكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر التنموية، أن مؤسسة "أهل مصر" تنتظر أن تقر الحكومة بتعافي جميع المصابين حتى تتخذ الإجراءات اللازمة في علاج المصابين منهم بالحروق، مشيرة إلى أن جميع الفرق الطبية للمؤسسة على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات واستكمال دورة علاجها.

وشددت على ضرورة وجود مستشفيات متخصصة لعلاج الحروق مثل مستشفيات أهل مصر لأن هناك الكثير من الحالة التي تصاب بالحروق، كما أن هذه الحادثة ليست الأولى في هذا العام، إذ أن حادثة محطة قطارات القاهرة نتج عنها الكثير من المصابين بالحروق وهناك بعض الحالات الفردية التي تحدث وذلك من أجل إنقاذ أكبر عدد من المصابين.