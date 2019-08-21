الإعلام الرياضي بـ"الأعلى للإعلام" تطالب بالاحتفاء بتتويج منتخب اليد

تقدمت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى للإعلام، بالتهنئة لاتحاد كرة اليد على الإنجازات التاريخية التي حققتها اللعبة على مستوى العالم، والمتمثلة في تتويج مصر للناشئين تحت 19 عاما ببطولة كأس العالم التي أقيمت في مقدونيا، وحصول منتخب الشباب على برونزيه العالم في الشهر الماضي.

وأضافت اللجنة، في بيان اليوم: "الإنجازات التي كتبت تاريخا جديدا، وضعت كرة اليد المصرية في مكانة متميزة على خارطة كرة اليد العالمية، ولقد كانت هذه الإنجازات مسار اهتمام كل وسائل الإعلام العالمية التي أشادت بهذا الفوز خاصة أنها المرة الأولى التي يحرز فيها منتخب غير أوروبي بطولة كأس العالم".

وأهابت اللجنة بوسائل الإعلام المصرية المختلفة أن يحظى هذا التتويج بالتغطية الإعلامية التي تليق بحجم الإنجاز الذي حققته منظومة كرة اليد المصرية المتمثلة في الأداء الرائع للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، خاصة أن لعبة كرة اليد أصبحت لها جماهيرها العريضة على الساحة الرياضية المصرية.