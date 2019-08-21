قالت شيماء كمال رئيس قسم اللغة الصينية في كلية الألسن بجامعة بني سويف والخبيرة في الشأن الصيني، إن جزيرة هونج كونج واحدة من الأماكن التي كانت بعيدة عن الأحداث السياسية منذ انضمامها عام 1997 إلي الصين، لكن مشهد اعتصام بعض المتظاهرين في السكك الحديد يؤكد التدهور يوم بعد يوم، بسبب وجود تدخلات أجنبية من أكثر من دولة تقوم بتنفيذ أجندتها الخاصة داخل هونج كونج وأمريكا وبريطانيا تحديدا.

وأضافت "كمال" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" أن حكومة الصين تحافظ على هدوئها لفترة طويلة رغم ما تمر به، لكن أمريكا قامت باتخاذ خطوات في مقابلة زعماء المعارضة، واتخذت بريطانيا إجراءات أخرى في تصريحات هجومية وعدائية تجاه الصين، ممثلة في آخر حاكم بريطاني للجزيرة قبل مغادرتهم عام 1997، ولولا اتخاذه موقف شديد بسبب عدم منحه هونج كونج الحرية الكافية.

وأوضح "كمال" أن وجود بريطانيا في الجزيرة أفضل من تسليمها إلى وطنها الأم الصين، فعندما قام السفير الصيني لدي لندن بعقد مؤتمر صحفي للتعبير عن خيبة الأمل تجاه التصريحات البريطانية وتدخلات أمريكا، قامت بريطانيا باستدعاء السفير الصيني، وبعد إجراء شديد اللهجة، مما يؤكد على أن كل هذه التحركات تؤكد على عدم رغبتهم في عودة الهدوء للجزيرة.