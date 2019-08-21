تعيين رؤساء أقسام جدد في كليتي الطب البشري والبيطري بأسيوط

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم، عدة قرارات تتضمن تعيينات جديدة لرؤساء الأقسام بكليتي الطب البشرى والطب البيطري، وتضمنت تعيين الدكتور المعتز عبد الرازق ذهني السبروت، الأستاذ بقسم جراحة العظام رئيساً للقسم، والدكتور محمد الطاهر عبدالرحمن على إبراهيم، الأستاذ بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي رئيساً للقسم، والدكتورة لبنى محمد تاج الدين محمود، الأستاذ بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية رئيساً للقسم، وذلك حتى بلوغهم السن القانونية للمعاش، إلى جانب تعيين الدكتورة نها عبدالحليم محمد أحمد عفيفي، الأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، رئيساً للقسم وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وفي كلية الطب البيطري، تم تجديد تعيين الدكتور أسامه عبدالحكيم على مصطفى، الأستاذ بقسم طب الحيوان رئيساً للقسم لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تكليف الدكتور محمد محمد عبدالرحمن سميكة، الأستاذ بقسم الجراحة والتخدير والأشعة رئيساً للقسم وذلك لمدة عام، وكذلك تجديد تكليف الدكتور ساري خليل عبدالغفار نصر، الأستاذ بقسم الباثولوجيا والباثولوجيا الإكلينيكية للقيام بعمل رئيساً للقسم لمدة عام.