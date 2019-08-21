افتتحت شركة ستروين العلامة التجارية الفرنسية بعالم صناعة السيارات، اليوم، مركز خدمة ومبيعات وقطع غيار لسيارات ستروين، بمنطقة الأسمرات في القاهرة.

كانت "القصراوي" استحوذت على وكالة "ستروين"، بعد منافسة شرسة مع العديد من الوكلاء في مصر.

وقال أحمد داوود مدير عام التسويق والمبيعات لـ"ستروين" في مصر، إن المجموعة تعلن خلال حفل الانطلاق عن طرازات وأسعار جديدة ومنافسة منها "سي اليزيه"، يبدأ سعرها من 225 ألف جنيه، وسي 4 تبدأ من 406 آلاف.

كما أعلن عن مميزات جيدة لعملاء "ستروين" منها صيانة مجانية لمدة سنة أو 30 ألف كيلو، موضحا أن طرازات سي 3 وسي 5 يجري عرضها وطرحها خلال الحفل.

وأكد أن هناك أكثر من مركز خدمة يجري الإعلان عنها، لتغطية جزء كبير من المناطق الجغرافية والوصول إلى عملاء "سيتروين" كافة.