انخفضت مبيعات السيارات التركية بعد شهر من انتهاء صلاحية الحوافز الضريبية، في عرض صارخ لمدى اعتماد السوق على الدعم الحكومي مدى الحياة.

وحسب تقرير بلومبرج: انخفضت مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة، أو LCVs، بنسبة 66% في يوليو من العام الماضي إلى حوالي 18000 وحدة، وفقا للبيانات التي نشرتها جمعية موزعين السيارات، والمعروفة باسمODD حيث كان هذا الانخفاض هو الأكبر منذ شهر أكتوبر، بنسبة 48% خلال السبعة أشهر الأولى من العام.

مع تأثر الاقتصاد بأزمة العملة في الصيف الماضي، أصدر وزير الخزانة والمالية بيرت البيرك إعفاءات ضريبية كبيرة في نهاية أكتوبر لدعم تراجع الطلب المحلي.

تم تخفيض ما يسمى ضريبة الاستهلاك الخاصة، والتي يتم تطبيقها على السيارات ذات أحجام المحرك والتي تمثل ما يقرب من 60% من السوق، بنسبة 15 نقطة مئوية، وتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المركبات التجارية إلى 1% من 18%.

في يوليو، انخفضت مبيعات سيارات فيات بنسبة 64%، في حين أن مبيعات شركة فورد للسيارات وشركة فولكس واجن AG انخفضت بنسبة 80% و77%، على التوالي، وبلغ التراجع في سيارات الركاب 63% في الشهر الماضي.