قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر نجحت في مشوارها الخاص بالإصلاح الاقتصادي بعدما وضعت بخبرائها برنامج للإصلاح الاقتصادي بعدما اعتمدت تمويله من قبل صندوق النقد الدولي "مينفعش حد يصمم لمصر برنامج إصلاح اقتصادي هي الأقدر بالظروف".

وأضاف عادل، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القيادة السياسية قد حولت الأموال التي وصلتها من الخارج لمشروعات كبرى لخدمة المواطنين، موضحا أن مصر تسعي لتحقيق اكتفاء ذاتي في الأغذية والخامات الوسيطة والأدوية والعالم ينظر لمصر بإحيائها لمواردها البشرية عن طريق الصحة والتعليم والمشروعات.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن مصر أصبحت ثالث أكبر دولة على مستوى العالم في معدل النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن مؤسسة هارفارد قد أكدت أن الاقتصاد المصري هو الثاني عالميًا في معدلات النمو الاقتصادي حتى عام 2027 "ده معناه أنهم شايفين أننا أطلقنا قوة اقتصادنا".