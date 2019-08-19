أيد خبراء اقتصاد، ما نشرته مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، في تقريرها يونيو الماضي، من توقع نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8% سنويا حتى العام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.

ووفقا لخبراء اقتصاديين، فإن هذا التقرير يحمل فى طياته توقعات سليمة، وفقا لمعايير اقتصادية وتغيرات تمر بها القوى العالمية.

وقال فخر الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، إن توقعات التقرير لها أسباب عدة منها ارتفاع الاستثمارات في مصر لتصل لـ2 تريليون جنيه، كما وصلت نسبة الاستثمارات في إجمالي الناتج المحلي 19% حاليا، بعدما كانت 13% قبل بدء مشروع الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الفقي، أن التقرير توقع وصول معدل النمو الاقتصادي في عدد من الدول منها الصين وفيتنام إلى 6% سنويا، كما اعتمد على "التركيبة الاقتصادية Economic complexity"، التي تعكس مدى التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة في صادرات كل دولة.

وأوضح الفقي، أن مصر تقوم بجهد كبير في التنمية وإنشاء بنية تحتية قوية متمثلة فى طرق وكباري وشبكات مياه وصرف، بالإضافة لعدة مشروعات عملاقة في جميع المجالات، بينما تمر معظم القوى الاقتصادية العالمية بظروف صعبة وحرب تجارية.

وختم الفقي حديثه قائلا، إن هذا التقرير صدر عن مؤسسة عريقة وهي "هارفارد" وتتمتع بدرجة عالية من المصداقية، ولا يعد التقرير الأول عن تحسن الاقتصاد المصري، فسبقه تقرير "الإيكومينست"، والذي أكد سعينا فى الخطوات السليمة، ما يحقق النمو والاستدامة.

كما قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن القوى العالمية تمر بظروف استثنائية، ومن المتوقع أن تتعرض "الصين" لخسائر كبيرة، نتيجة تلك الحرب الدائرة، ومن الصعب التنبؤ بالوضع الاقتصادي بعد عام 2020 نظرا لتلك المتغيرات.

وأضاف توفيق، أن مصر تقوم باستثمارات ضخمة فى مجالات الإنشاء والتشييد والقطاع العقاري تحديدا، وسيكون من المفيد أن تضم الاستثمارات قطاعات متنوعة، وهو ما يحافظ على الاستدامة، ويضيف لمعدلات النمو.