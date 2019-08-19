تسجيل الدخول
عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

أحدث الأخبار

محافظ الإسماعيلية يهنىء رئيس هيئة قناة السويس الجديد

محافظ الإسماعيلية يهنىء رئيس هيئة قناة السويس الجديد

ارتفاع أسعار الذهب في عيون المصريين.. "ترامب السبب والمضطر بيشتري"

ارتفاع أسعار الذهب في عيون المصريين.. "ترامب السبب والمضطر بيشتري"

مدبولي يتابع تطوير المتحف المصري والفسطاط: "على أجندة أولويات الدولة"

مدبولي يتابع تطوير المتحف المصري والفسطاط: "على أجندة أولويات الدولة"

هل ينجح لقاء ماكرون وجونسون في منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي؟

هل ينجح لقاء ماكرون وجونسون في منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي؟

القبض على أحد المتهمين بإحراق مقر حزب الحرية في النمسا

القبض على أحد المتهمين بإحراق مقر حزب الحرية في النمسا

بتكلفة 7 مليون جنيه.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية الباسل بكفر الشيخ

بتكلفة 7 مليون جنيه.. افتتاح مشروع الصرف الصحي بقرية الباسل بكفر الشيخ

اختيارات الوطن

في يوم العمل الإنساني.. حكاية "سامر" المصري المتطوع بمطافئ سويسرا

في يوم العمل الإنساني.. حكاية "سامر" المصري المتطوع بمطافئ سويسرا

البحيرة.. "قرية العفاريت" تستنزف أموال مشاهير الفن والرياضة "المؤمنين بالسحر"

البحيرة.. "قرية العفاريت" تستنزف أموال مشاهير الفن والرياضة "المؤمنين بالسحر"

يحارب متلازمة داون بالموهبة .. "كريم" موظف في دار الكتب بدرجة فنان

يحارب متلازمة داون بالموهبة .. "كريم" موظف في دار الكتب بدرجة فنان

ورش سباكة المعادن فى "اللبان": 50 سنة "غازات سامة"

ورش سباكة المعادن فى "اللبان": 50 سنة "غازات سامة"

قبل أن تقرر شراء هاتف جديد.. 5 خطوات تعيد سرعة الهاتف القديم

قبل أن تقرر شراء هاتف جديد.. 5 خطوات تعيد سرعة الهاتف القديم

"تسلم البطن اللي جابت".. أمهات أبطال ناشئي اليد يتحدثون عن سنوات الحلم والتعب

"تسلم البطن اللي جابت".. أمهات أبطال ناشئي اليد يتحدثون عن سنوات الحلم والتعب

الأكثر قراءة

عاجل