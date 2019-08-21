أعرب حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، عن سعادته البالغة لارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظُهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، موضحا أنه كان متوقعا تحقيق هذا الرقم خلال نهاية العام الجاري بفضل سرعة تنفيذ خطط التنمية في الحقل.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن الطاقة الإنتاجية للحقل سترتفع الأيام المقبلة نظرا لاستمرار تنفيذ خطط تنميته، لافتا إلى أن الحقل يعد مشروعا استراتيجيا لمصر، كما يعد أحد الاكتشافات المهمة في العالم.

وأكد المتحدث باسم وزارة البترول، أن المهندس طارق الملا وزير البترول يتابع باستمرار معدلات تنفيذ هطة تطوير الحقل مع اللجنة المعنية وفقا للمواعيد المحددة، مشيرًا إلى أن الحقل له آثارا اقتصادية واستراتيجية مهمة، حيث استطاعت مصر من خلاله تحقيق اكتفاءا ذاتيا من الغاز الطبيعي سبتمبر الماضي، وتوفير النقد الأحنبي الذي كان يُنفق على استيراد الغاز المسيل من الخارج.

وأوضح "عبدالعزيز" أن حقل ظهر يُعد الأكبر في منطقة البحر المتوسط، ما يفتح الباب أمام الشركات العالمية لبحث واستكشاف الغاز في هذه المنطقة الذي تعد "حوضا غازيا" وفق تقارير المؤسسات العالمية.

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول، إلى أن هناك دورا سياسيا في تنمية الحقل، حيث أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي يساندون المهندس طارق الملا من أجل الوصول إلى إنتاج معدلات مرتفعة للغاز في الحقل.