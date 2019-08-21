أعلنت روسيا، اليوم، استعدادها للنظر في عودة محتملة إلى مجموعة الثماني التي تضم الدول الأفضل تصنيعا، والتي طردت منها عام 2014 بسبب الأزمة الأوكرانية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس أنه يمكن بالتأكيد أن يدعم عودة روسيا، ما يتعارض مع مواقف حلفائه في مجموعة السبع الذين سيلتقيهم أواخر الأسبوع في بياريتس جنوب غرب فرنسا.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في مؤتمر صحفي، عقده في موسكو: "في حال اتخذ قرار خلال هذه القمة يتعلق بروسيا فسنكون بالطبع مستعدين لدرسه والرد عليه".

وكانت روسيا قد طردت من مجموعة الثماني التي كانت تضم أيضا الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، بعد قيامها بضم منطقة القرم إلى أراضيها في مارس 2014.

وأعلنت موسكو، العام الماضي، أنه لا نية لديها على الاطلاق للعودة الى مجموعة الثماني، بعد دعوة أولى بهذا الصدد من قبل ترامب، موضحة أنها مرتاحة للعمل داخل مجموعة الـ20.

وأشاد لافروف آنذاك، بمجموعة العشرين باعتبارها "آلية الهدف منها التوصل الى إجماع" بخلاف "الإنذارات" التي توجهها مجموعة السبع الى روسيا.

وفيما يخص الملف الأوكراني، فإن الخلافات بين الدول الغربية وروسيا تشمل أيضا الملفين السوري والإيراني، والاتهامات لروسيا بالتدخل في عمليات انتخابية عدة، وقضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال، المتهمة به روسيا بإنجلترا في مارس 2018.