قال اللواء محمد عباس نائب مدير الأكاديمية العسكرية السورية سابقا والخبير الإستراتيجي، إن لقاء ممثلي الشعب الروسي مع الرئيس بشار الأسد ممثل الشعب السوري، يدل على عمق الروابط التي تجمع بين الشعبين.

وأوضح "عباس" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب السوري يحقق انتصاره على الإرهاب، كما تبين الدور التركي الداعم للمجموعات الإرهابية المسلحة، ودور روسيا في دعم الشعب السوري، وفي توفير المسلتزمات الاقتصادية وإعادة الإعمار والتشاور والتنسيق الجيد بين الشعب السوري والروسي.

وأكد "عباس" وجود خطط يتم دراستها، وتم وضع أسس لها لإعادة الإعمار بالتنسيق مع كل الدول التي وقفت مع سوريا، وهي: إيران وروسيا والصين والبرازيل والهند، ولم تتأمر على سوريا كما فعلت: تركيا وأمريكا والدول الغربية وغيرهم.

وأشار "عباس" إلى أن هناك كثير من الدول التي تحاول أن تبحث في إعادة الإعمار، مضيفا أن الدول التي استهدفت الشعب السوري لا تشارك في إعادة الإعمار، وعند وجود الوفد البرلماني الروسي يعتبر تتويج للعلاقات المستمرة للصداقة بين الشعب السوري والروسي.