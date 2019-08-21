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ملحمة حب في استقبال أسياد

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47.2 ٪ زيادة في القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين خلال 2018

47.2 ٪ زيادة في القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين خلال 2018

إحباط محاولة تهريب 40 كيلو "قات" داخل طردين بريديين في المطار

إحباط محاولة تهريب 40 كيلو "قات" داخل طردين بريديين في المطار

ضبط هارب من 182 سنة سجن في 427 حكما في الإسكندرية

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مقتل مدني وإصابة جندي في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في الصومال

مقتل مدني وإصابة جندي في هجوم مسلح على قاعدة عسكرية في الصومال

"مصر للطيران" تسير 26 رحلة لعودة 5700 حاج إلى أرض الوطن

"مصر للطيران" تسير 26 رحلة لعودة 5700 حاج إلى أرض الوطن

التحفظ على عدد من الأبقار بمطروح في حملة للحفاظ على المظهر الحضاري

التحفظ على عدد من الأبقار بمطروح في حملة للحفاظ على المظهر الحضاري

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الفصل بين أطفال المهاجرين وذويهم.. معضلة تهدد أجيال المستقبل

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"مسعد" ينقل المرضى مجاناً فى "بنها": لازم كلنا نساعد بعض

"مسعد" ينقل المرضى مجاناً فى "بنها": لازم كلنا نساعد بعض

صور.. 3 أشقاء فقدوا بصرهم في أعمار مختلفة: نحتاج لقرنيات لإعادة الأمل

صور.. 3 أشقاء فقدوا بصرهم في أعمار مختلفة: نحتاج لقرنيات لإعادة الأمل

مصايف فى أفريقيا تجذب السائحين.. والأسعار تبدأ من ٢٥ دولاراً

مصايف فى أفريقيا تجذب السائحين.. والأسعار تبدأ من ٢٥ دولاراً

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تعليم السيدات "فن السواقة".. والحصة بـ250 جنيهاً

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