قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن نحو 1.2 مليون شخص تظلموا على استبعادهم من البطاقات التموينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أن وزارة التموين أوضحت أنه لا يوجد أي استبعاد للخبز ولكن الاستبعاد على السلع الغذائية الأخرى.

وشدد على لن يجري استبعاد أي شخص، إلا بعد الإشعار من خلال بون صرف الخبز والسلع التموينية، مضيفا: "بنبلغ الشخص بعد انتهاء المرحلة أنه هيستبعد والسبب اللي استبعد عشانه، وبقوله كيفية التظلم".

وأشار إلى أن بداية فحص التظلمات يوم 25 أغسطس، مؤكدا أن الوزارة تننظر بجدية للتظلمات، "نسيب مواطن إحنا شاكين إنه لا يستحق، أحسن من إننا نستبعد مواطن مظلوم".