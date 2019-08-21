دشن عدد من مستهلكي السيارات في السوق المصرية، حملة جديدة تحت شعار "زيرو جمارك.. حق، عدل، احترام، توعية، خليها تنضف"، محددة الأهداف التي تتعلق بأسعار ووسائل أمان السيارات الجديدة في مصر، حيث يدخل ضمن القائمين على الحملة عددا من المنشقين عن حملة "خليها تصدي".

وأشار القائمون على الحملة، في بيان عبر صفحة الحملة على "فيس بوك"، إلى أن من أهداف الحملة محاربة غلاء الأسعار في عالم السيارات بالسوق المحلي، وحماية حقوق المستهلك، الذي أصبح لا يثق في الوكلاء.

وأكد البيان أن الحملة ترفض الهجوم أو التهكم أو السب والقذف، أو تراشق الاتهامات، وذلك حفاظًا على المقاطعة وتحقيقا لأهدافها.