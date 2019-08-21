أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فتح باب التقديم لحجز 422 وحدة صناعية في محافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وطرحت "التنمية الصناعية"، الوحدات إلى 218 وحدة صناعية بمساحة 226 مترًا مربعًا بمدينة الغردقة، و204 وحدة بمساحة 144 مترًا مربعًا بمرغم 2 بالإسكندرية، على أن يتم حجز الوحدة بأسلوب التمليك أو بنظام الإيجار لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد لمدة 10 فترات.

وحددت الهيئة الأنشطة المستهدفة لتملك أو إيجار الوحدات، وهي "غذائي، هندسي، كيماوي، منسوجات وملابس، مواد بناء ديكورية بمجمع الغردقة، صناعات بلاستيكية والمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل بمجمع مرغم 2.

قيمة كراسة الشروط

وتبلغ قيمة كراسة الشروط 2280 جنيهًا، تسدد على حساب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بنك الإسكندرية فرع هيئة الاستثمار، اعتبارًا من 25 أغسطس الجاري حتى 12 سبتمبر المقبل.

أماكن سحب كراسة الشروط

وذكرت الهيئة، أن كراسة الشروط تطلب من 5 أماكن وهي:

1 - مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية والكائن برقم 42 محور السلام في القاهرة الجديدة.

2 - مكتب الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ديوان عام محافظة قنا.

3 - مجمع خدمات الاستثمار - المنطقة الحرة الكيلو 31 شياخة العامرية.

4 - فرع جهاز تنمية المشروعات الصناعية بمدينة الغردقة - ميدان النصر بالدهار.

5 - لوران رقم 684 طريق الحرية في الإسكندرية.

ويتم تقديم المستندات بأماكن سحب الكراسات على أن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذي يتم إقامته والمستندات والأوراق المطلوبة الواردة بكراسة الشروط.