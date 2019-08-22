ترصد "الوطن" أسعار الخضروات في الأسواق اليوم، الخميس 22 أغسطس، وذلك استمرارا لما تقدمه من خدمات لقرائها، وجاءت أسعار بيعها على النحو التالي:

الفلفل الألوان

بلغ سعر الفلفل الألوان 20 جنيها للكيلو.

الليمون البلدي

وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي بين 15 إلى 20 جنيهًا.

الكوسة

ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 11 جنيهًا.

ورق العنب

كما بلغ سعر كيلو ورق العنب 20 جنيهًا.

الخيار

وبلغ سعر كيلو الخيار 8 جنيهات.

الفلفل

ووصل سعر الفلفل إلى 8 جنيهات.

الجزر

كما بلغ سعر كيلو الجزر 8 جنيهات.

البطاطس

وبلغ سعر كيلو البطاطس 8 جنيهات.

الليمون الإيطالي

وتراوح سعر كيلو الليمون الإيطالي بين 15 و20 جنيهًا.

الطماطم

وبلغ سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات.

الباذنجان

كما بلغ سعر كيلو الباذنجان 8 جنيهات.

خس كابوتشى

ويتراوح سعر القطعة الواحدة بين 4 إلى 6 جنيهات تختلف بحسب الحجم.

البصل

ووصل سعر كيلو البصل إلى 10 جنيهات للكيلو.

البامية

كما بلغ سعر البامية 25 جنيهًا للكيلو.