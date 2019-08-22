أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الإلكتروني، مواقيت الصلاة اليوم، الخميس 22 أغسطس، والتي جاءت كما يلي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:53

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 06:32

أذان العشاء 07:54

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:56

أذان الظهر 12:04

أذان العصر 03:42

أذان المغرب 06:39

أذان العشاء 08:02

مواقيت الصلاة في بورسعيد

أذان الفجر 03:46

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:32

أذان المغرب 06:29

أذان العشاء 07:53

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

أذان الفجر 03:48

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:32

أذان المغرب 06:29

أذان العشاء 07:51

مواقيت الصلاة في بني سويف

أذان الفجر 03:57

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 06:32

أذان العشاء 07:53

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر 03:46

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:20

أذان المغرب 06:17

أذان العشاء 07:37