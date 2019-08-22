أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الإلكتروني، مواقيت الصلاة اليوم، الخميس 22 أغسطس، والتي جاءت كما يلي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:53
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 06:32
أذان العشاء 07:54
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:56
أذان الظهر 12:04
أذان العصر 03:42
أذان المغرب 06:39
أذان العشاء 08:02
مواقيت الصلاة في بورسعيد
أذان الفجر 03:46
أذان الظهر 11:55
أذان العصر 03:32
أذان المغرب 06:29
أذان العشاء 07:53
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
أذان الفجر 03:48
أذان الظهر 11:55
أذان العصر 03:32
أذان المغرب 06:29
أذان العشاء 07:51
مواقيت الصلاة في بني سويف
أذان الفجر 03:57
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 06:32
أذان العشاء 07:53
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
أذان الفجر 03:46
أذان الظهر 11:47
أذان العصر 03:20
أذان المغرب 06:17
أذان العشاء 07:37