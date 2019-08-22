تقدم "الوطن" خدمة أسعار الفاكهة في الأسواق، ضمن الخدمات اليومية التي تقدمها بشكل يومي، وجاءت أسعار بيع الفاكهة كما يلي:

الكمثرى

وصل سعر كيلو الكمثرى إلى 12 جنيهًا.

تفاح مستورد

وتراوح سعر التفاح المستورد بين 18 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

كرز

وبلغ سعر الكرز 50 جنيهًا للكيلو.

برتقال صيفي

وتراوح سعر كيلو البرتقال بين 7 و8 جنيهات.

بطيخ

كما تراوح سعر البطيخ بين 15 و20 جنيهًا للثمرة.

العنب

كما وصل سعر بيع كيلو العنب لـ13 جنيها.

مانجو

تراوح سعر كيلو المانجو بين 18 و40 جنيهًا بحسب الصنف سواء سكري أو فص أو عويس.

تفاح بلدي

وتراوح سعر كيلو التفاح البلدي بين 12 إلى 16 جنيهًا.

المشمش

كما تراوح سعر كيلو المشمش بين 23 و27 جنيهًا.

برقوق

ووصل سعر كيلو البرقوق إلى 25 جنيهًا.