أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، منذ قليل، زيارة ميدانية لمستشفى الحسين الجامعى، للاطمئنان على حُسن سير العمل وجودة الخدمات الطبية التي تقدمها مختلف أقسام المستشفى للمواطنين المترددين عليها.

وتفقد رئيس الجامعة عددا من أقسام المستشفى، حيث اطمئن على استقرار منظومة العمل وانتظامها على أكمل وجه، كما استمع من المواطنين ملاحظاتهم على مستوى الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى، واطلع رئيس الجامعة على آلية سير العمل، مؤكدا أن خدمة المواطن هي الأساس وشغلنا الشاغل، وأن هذا يأتي في إطار رسالة قطاع الطب بجامعة الأزهر تجاه المجتمع.