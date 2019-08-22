صور.. وكيل "إسكان مطروح": تمثال ليلى مراد ضمن خطة تطوير "شاطئ الغرام"

قال المهندس أحمد علي وكيل وزارة الإسكان والمرافق بمطروح، إننا احتفلنا، الأربعاء، بحدث تاريخي وهو تدشين تمثال الفنانة الراحلة ليلى مراد ووضعه في "شاطئ الغرام" الذي أدت فيه الفيلم الشهير "شاطئ الغرام" مع الفنان الراحل حسين صدقي.

كان الدكتور النحات عبدالرحمن البرجي وضع بنفسه تمثالا للفنانة ليلى مراد بشاطئ الغرام في مدينة مرسى مطروح، المصنوع من البرونز، حيث استغرق صنعه 3 شهور، بداية من مرحلة نحت الصلصال وعمل القالب ومرحلة الشمع، ثم السباكة بمادة البرونز والتشطيب النهائي، وذلك بمعاونة فريق متخصص في أعمال النحت، بمسبك الألوسي، ويبلغ طول التمثال 170 سم بدون القاعدة.

وأضاف أن هناك توجيهات من اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، بتطوير شاطئ الغرام كله، وتمثال ليلى مراد، ضمن خطة تطوير الشاطئ التي بدأت في شهر مارس، وانتهينا من 95% منها، وتم زيادة إنشاء محال وبازارات، ومسرح للفنانة ليلى مراد وتمثال لها، ولاند سكيب، ومكان مخصص لألعاب الأطفال وخدمات داخل الشاطئ ليليق باسم مطروح المحافظة السياحية والمقصد السياحي المحلي والدولي.