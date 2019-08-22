خبير: الاقتصاد المصري قبل عهد السيسي "كان تحت الصفر"

أعرب الخبير الاقتصادي إيهاب سمرة، عن سعادته بإشادة الدورية الاقتصادية العالمية "لومبرج" بالاقتصاد المصري وذكرها أنه الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط بفضل تدابير الإصلاح، وذلك خلال مداخلة هاتفية في نشرة "أخبار TeN"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وذكر "سمرة"، أن الاقتصاد المصري قبل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي "مكنش صفر.. ده كان تحت الصفر"، على حد وصفه، ولم يكن الأمر سهلًا على الإطلاق بالنهوض بالاقتصاد بهذه السرعة، ولكن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد أن الشعب هو البطل الحقيقي في تلك الإنجازات.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الشعب المصري استوعب جيدًا قرارات رفع الدعم، كما أن الشعب له الفضل الكبير في جمع 64 مليار جنيه لإنشاء قناة السويس الجديدة، موضحًا أن وعي الشعب المصري وحكمة القيادة المصرية جعلت كل الدوريات الاقتصادية العالمية تغيِّر رأيها عن مصر 180 درجة، فبعد أن كانوا يتحدثون عن الإفلاس، يشيدون الآن بعظمة النهوض الاقتصادي.

وأكد أن من أسباب هذه المعجزة الاقتصادية لم تكن فقط مجرد الإنجازات، ولكن عودة الدولة إلى السوق بقوة، بداية من التعمير والبناء مثل انشاء المدن الجديدة الفخمة، وحتى إنشاء مساكن بديلة للمناطق العشوائية كالأسمرات والسيدة وزينب، بجانب تدخلها في علاج فيروس سي الذي كان يفتك بأكباد المصريين، وتعميق صناعة الأدوية في مصر.