وضعوا حجارة تمنع ركن السيارات.. حملة لإزالة الإشغالات أمام محال مطروح

شن مجلس مدينة مرسى مطروح، مساء الأربعاء، بالتعاون مع إدارة شرطة المرافق، حملة أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع علم الروم للحفاظ على المظهر الحضاري والسياحي بالمدينة، ومنع أي تجاوزات أمام المحال بعد أن تبين أن أصحابها يضعون كتلا من الحجارة تمنع ركن السيارات في الشوارع، وتعيق حركة المرور والمشاة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر إشغال طريق، وتأتي باشراف اللواء وليد المعداوي رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، وذلك استمرارا لتكثيف الحملات وإزالة ورفع جميع الإشغالات المخالفة والقضاء على العشوائيات التي تعوق سير المارة والسيارات وتؤثر على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة وإعادة الانضباط بالشوارع والميادين، وخاصة مع تزايد الإقبال السياحي على المحافظة وفرض سلطة القانون مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

ووجَّه اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم، لإعادة الانضباط والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي لمطروح.