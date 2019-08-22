تسبب اختفاء سيدة سعودية بمدينة إسطنبول التركية في انتشار حالة من القلق بين السائحين الخليجيين، وسط توقعات بتعرض السائحة للاختطاف.

وأشارت مصادر إلى أن ما رصدته كاميرات المراقبة الأمنية يبيِّن أن السائحة السعودية وتُدعى "عبير" تعرضت "للاختطاف" أثناء تسوقها في أحد الشوارع التجارية بالقرب من مقر سكنها، بعدما قام شخص يحمل عبوة صغيرة برش محتواها على وجه السائحة السعودية، لتفقد وعيها حتى غابت عن الأنظار بصحبة المعتدي عليها، تاركة خلفها زوجها وأطفالها، الذين يقيمون في أحد فنادق إسطنبول في الجزء الأوروبي، بحسب جريدة "الشرق الأوسط".

وتابعت القنصلية السعودية مع الجهات الأمنية التركية الحادث الذي تعرضت له السائحة التي كانت برفقة أسرتها للسياحة في تركيا، دون أن تتضح أي تطورات عن مكان المخطوفة أو خاطفيها.

وبعد نشر الخبر تفاعل عدد كبير من رواد موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مع الحادث ونشر حساب باسم "فيصل العنزي" تدوينة عن اختفاء شقيقته منذ 6 أيام.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن السيدة اختفت في ظروف غامضة أمام أحد الفنادق بمدينة إسطنبول، وبأن السفارة السعودية بتركيا تتابع بدقة تفاصيل الحادث والتحقيقات المرتبطة به وتعمل مع السلطات التركية على كشف ملابسات اختفاء الفتاة، وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية التركية قامت بمراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق.

يُذكر أن هذا الحادث جاء بعد أن تعرض منذ أيام شقيقان يحملان الجنسية السعودية لاعتداء مسلح في تركيا ونتج عنه إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية.