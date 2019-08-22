اغتصبها 53 دقيقة وأنكر.. القصة الكاملة لاعتداء سائق أوبر على راكبة

أدانت محكمة أمريكية سائقاً مصرياً يُدعى أحمد الجعفري يبلغ من العمر 27 عاما، ويعمل لصالح شركة أوبر، باغتصاب امرأة ثملة "سكرانة"، استقلت سيارته من كازينو قرب مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي التفاصيل الكاملة:

بداية الواقعة

اعتقلت شرطة بنسلفانيا سائقا مصريا، في نوفمبر 2018، رغم أن واقعة الاغتصاب تمت في فبراير من العام الماضي، وفي بداية الأمر نفى السائق إقامة علاقة مع الراكبة، لكن بعد توجيه اتهامات رسمية له، غيَّر أقواله، موضحاً أن الأمر تم بالتراضي بينهما.

وقالت فنسنت روبرت كوكو، مساعد محامي مقاطعة تشيستر، إن السائق اختار أن يمدد رحلة نقل الراكبة من منتجع فالي فورج، بالقرب من مدينة فيلادلفيا الأمريكية إلى منزلها، والتي لا تتعدى مدتها 15 دقيقة، لتصبح 53 دقيقة اغتصبها خلالها في المقعد الخلفي، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتدبرس".

أوبر تدين السائق: من المحتمل ترحيله إلى مصر.

وأدانت شركة "أوبر" سلوك السائق، وقالت إنه تم استبعاده نهائياً، وقال توم هوجان، محامي مقاطعة تشيستر، إنه سيتم الحكم على السائق في وقت لاحق، ومن المحتمل ترحيله إلى مصر.

دفاع المتهم: المعاشرة حدثت بالتراضي

دفعت محامية المتهم بأن ممارسة الجنس حدثت بالتراضي، وأخبرت هيئة المحلفين بأن المرأة قامت بإغواء السائق، الذي كذب في البداية، بدلاً من الاعتراف بأنه قد خان زوجته الحامل، وقالت محامية المتهم: "لقد خان زوجته، لكنه ليس مغتصباً ولا مجرماً".

الضحية: لا أتذكر شيئاً

وقالت الضحية أمام المحكمة إنها لا تتذكر أي شيء، بعد أن غادرت الكازينو في نحو الساعة الثانية صباحا، لكنها عندما استيقظت فى اليوم التالى لاحظت كدمات على جسدها، وشعرت بأن أمراً سيئاً قد حدث، وحين اتجهت إلى المستشفى أخبروها أنّها تعرضت للاغتصاب.

المتهم: الضحية لم تكن فى كامل وعيها

بينما اعترف المتهم بأن الضحية لم تكن فى كامل وعيها، وذلك بعدما أظهر تحليل الحمض النووي حدوث علاقة بين المتهم والمجني عليها.

الاعتداء استمر لمدة 53 دقيقة

وبيّنت التحقيقات أنّ المتهم نقل الفتاة من أحد الكازينوهات إلى منزلها في مسافة لا تتجاوز 15 دقيقة، ولكن السائق توقف في الطريق واعتدى عليها "53 دقيقة"، وادعى بعدها أنّها تقيأت في السيارة وأضاف 150 دولارا إضافيا لقيمة الرحلة، وفقًا لما قالته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

محام الجعفري: الجنس كان بالتراضي

قال محامي الجعفري أمام هيئة المحلفين، إنّ "الجنس كان بالتراضي، والجعفري كذب في البداية لأنه خشيّ من معرفة زوجته الحامل".

أستاذ قانون: يحق لأمريكا محاكمة السائق

وعن عقوبة السائق المتهم بالاغتصاب، أوضح الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، إن الشخص الذي يرتكب أي جريمة في دولة ما، يخضع لقانون الدولة التي ارتكب على أرضها الجريمة، ولفت إلى أنه وفقًا للقانون الدولي، كان يحق للولايات المتحدة الأمريكية محاكمة السائق وفقًا لقانونها.

عطا الله أضاف لـ"الوطن"، أن ترحيل الدولة الأجنبية للشخص الذي يرتكب جريمة على أرضها إلى بلاده، يترتب عليه واحدة من حالتين، الأولى في حال ترحيله بعد إصدار حكم نهائي بحقه، فإنه يقضي العقوبة المحكوم عليه بها في بلاده.

الحالة الثانية التي أوضحها أستاذ القانون الدولي، تتمثل في ترحيله بعد إدانته وقبل إصدار حكم نهائي عليه، وذلك وفقًا لاتفاقيات بين البلدين، فإنه في هذه الحالة يتم محاكمته في بلاده وفقًا لقانونها وإصدار حكم بحقه ويقضي عقوبته في بلده كذلك.

عطا الله أوضح أنه في حالة السائق المصري الذي تم ترحيله بعد إدانته ودون إصدار حكم بحقه في واقعة الاغتصاب، فمحاكمته ستتم في محكمة مصرية ووفقًا للقانون المصري، مؤكدًا أنه في كل الحالات سيقضي عقوبته في مصر بعد ترحيله.