علق الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، على قانون التصالح مع مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحالات التي يحظر فيها القانون التصالح مع مخالفات البناء.

وقال فرحات خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن القانون يحظر التصالح مع ملاك المباني المخالفة غير الآمنة إنشائيا، والمباني التي تعدت على الشوارع، فضلا عن المباني التي أنشئت على أراضي الدولة دون تقنين الأوضاع، والمباني المقامة على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار والنيل.

وأكد فرحات انه لا يجوز التصالح مع التعدي على المباني ذات الطراز المعماري المميز، والعقارات التي يزيد ارتفاعها عن الحد المقرر من قبل الطيران المدني وهيئة عمليات القوات المسلحة، إضافة إلى المباني المقامة على الأراضي الزراعية باستثناء الحاصلين على موافقة وزير الزراعة للبناء على مساحة 2% من المسطح، والمشروعات الحكومية، والمباني التي أقيمت على أرض زراعية متاخمة للأحوزة العمرانية، حال خضوعها للتصوير الجوي للقوات المسلحة بتاريخ 22 يونيو 2017، وفقدانها مقومات الزراعة.

وأكد فرحات أنه سيتم إزالة المباني المخالفة، حال عدم التقدم للمصالحة قبل نهاية الفترة المحددة، مشيرا إلى أن 20% من العقارات المخالفة توجد بالشرقية، بينما يوجد 40% من إجمالي مخالفات البناء على أرض الدولة في القليوبية، لافتًا إلى أن القاهرة والجيزة تحتل المرتبة الأولى في زيادة عدد الطوابق بدون ترخيص.