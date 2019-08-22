اختلفت أسعار الدولار اليوم، وتستعرض "الوطن" سعر الدولار في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، وهي خدمة يومية تقدمها الوطن لقرائها:

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

بلغ سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

يبلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.