رصد مجموعة من الغواصين، اليوم الخميس، ظهور جديد للقرش الحوتي الملقب "بهلول" في أعماق البحار بالغردقة.

رصدت كاميرا أحمد بيجو مدرب غوص، معاودة ظهور القرش الحوتي wheal shark، ويتراوح طوله بين 7 و8 أمتار والذي يعد من الأحداث الفريدة.

وقال بيجو، إن القرش الحوتي يظهر لليوم الثاني على التوالي، حيث ظهر أمس في أحد شواطئ مدينة الغردقة، وعاود الظهور اليوم في أكثر من مكان في شاطىء شمال المدينة.

وأشار إلى أنه يطلق عليه بالعملاق اللطيف، نظرا لأنه مسالم ويتردد على شواطئ البحر الأحمر خاصة خلال أغسطس وسبتمبر وأكتوبر، مضيفا أن ظهوره اليوم يدل على أن الحياة البحرية والمائية مطمئنة ونظيفة جدا، لتواجد مثل هذه الكائنات البحرية صديقة الإنسان والمهددة بالانقراض.

وأكد أن هناك مجموعة من الغواصين رصدوا القرش الحوتي في أماكن مختلفة في الوقت نفسه، ما يدل على وجود أكثر من حوت داخل مياه البحر الأحمر، حيث يعتبر ذلك ظاهرة بحرية وبيئية نادرة.

وأضاف أن السياح كانوا في غاية السعادة والفرحة عند رؤيتهم للقرش الحوتي أثناء غوصهم بالمياه، وحرصوا على التقاط صورًا تذكارية معه.

من جانبه أكد حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، أن القرش الحوتي أكبر الأسماك حجما على الإطلاق، ولكنه مسالم ويطلق عليه العملاق اللطيف وأن ظهوره اليوم يدل على نظافة البيئة البحرية.

وأشار إلى أنه يتغذى على الهائمات البحرية، وهي عبارة عن كائنات دقيقة لا تتعدى المليمترات من حيث الحجم، ولا تلعب صفوف الأسنان أي دور في نظامه الغذائي، وهو ينمو إلى أن يبلغ 50 قدما طولًا، وقد يصل وزنه إلى 21 طنًا، ويعتبر أكبر سمكة في العالم.