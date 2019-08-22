أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة، عن ضبط عدد من المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وذلك على النحو التالي:

ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، مطلوب في قضية قتل عمد، وحيازة سلاح ناري، محكوم عليه بالإعدام، حال تردده على محل إقامته بدائرة شرطة المطرية.

وضبط صاحب صيدلية مقيم بدائرة قسم التجمع الأول، مطلوب في 123 حكم حبس في قضايا شيكات، بإجمالي عقوبات تجاوزت 180 سنة حبس.

كما تم ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأغذية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، مطلوب في قضية "تهريب آثار"، بعقوبة بلغت 7 سنوات حبس، و67 حكم حبس في قضايا شيكات، بإجمالي عقوبات تجاوزت 124 سنة حبس، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق.

وضبط مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، مطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام حبس، بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 3.890.000، وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها.