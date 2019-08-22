أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وتتيح الحكومة النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس والرقم السري من هنـــــــــا.

وكان مكتب التنسيق بدأ استقبال طلبات تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، في الفترة من الخميس 8 أغسطس 2019، لمدة 13 يوما انتهت أمس، حسب بيان عن وزارة التعليم العالي.

وتقدم 86681 طالبا وطالبة برغباتهم لتقليل الاغتراب، وعدد الطلاب الذين تمت تلبية رغباتهم في هذه المرحلة في ضوء الشروط والقواعد المنظمة والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، بلغ 75169 طالب وطالبة.