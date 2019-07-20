المشرف العام على التنسيق

بدأ قبل قليل، تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي على موقع التنسيق الإلكتروني، والتسجيل لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات عبر البوابة الإلكترونية، على أن يبدأ التسجيل فعليا للرغبات بدءً من صباح الأحد، ولمدة 5 أيام.

وينطلق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2019، يوم الأحد المقبل الموافق 21 يوليو، ويستمر حتى الخميس 25 يوليو الجاري.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أوضحت في بيان لها، أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 398 درجة بنسبة 97.07%، 389.5 درجة بنسبة 95% للشعبة الهندسية، 328 درجة بنسبة 80% للشعبة الأدبية.