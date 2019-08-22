تشارك محافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الدفاع والمجلس القومى لذوي الإعاقة، في إقامة أول معرض للمنتجات البيئية لذوي الاحتياجات الخاصة من متحدي الإعاقة، لتوفير فرص للتمكين الاقتصادي والاجتماعى لهم، على مدار ثلاثة أيام ويجري افتتاحة، مساء اليوم الخميس، 22 ويستمر حتى 24 أغسطس بفندق المشير أحمد بدوي في مدينة مرسى مطروح.

وينظم المعرض كلا من الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح ومديرية التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة ولفيف من الجمعيات الأهلية العاملة على أرض المحافظة بالتعاون مع فندق المشير أحمد بدوي، ويشترك فيه 20 عارضا من ذوى الإعاقة من أبناء مطروح.

ومن جانبه وجه ،اليوم، اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بتذليل جميع العقبات، والعمل على إقامة مزيد من تلك المعارض التى تعمل على نشر المنتجات البيئية، والتعريف بها مع توفير مورد اقتصادي لشباب المحافظة خاصة لمتحدي الإعاقة.