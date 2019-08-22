قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن إجمالي العقود التي وقعتها المحافظة لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة حتى الثلاثاء 20 أغسطس، بلغ 506 عقد بإجمالي مساحات تصل إلى 12591 فدان زراعي، و 26398 متر مربع مباني بعد أن سدد طالبوا التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25%، وبإجمالي 254 مليون و407 ألف و431 جنيه، تم إيداعها في حساب حق الشعب.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، بمقر الوزارة ، وبحضور 9 محافظين هم اللواء قاسم حسين محافظ المنيا والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي لجنة استرداد الأراضي وهيئة العمليات ومنظومة الأراضي والمساحة العسكرية .

واستعرض المحافظ جهود أجهزة محافظة المنيا في ملف تقنيين الأراضي وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة إزالة التعديات علي أراضي الدولة وتكثيف جهود تقنين الأراضي بالمحافظات .

تناول المحافظ في عرضه عمل اللجان المشكلة لتقنين الأراضي والمبالغ التي جرى تحصيلها وعدد الحالات التي تقدمت للتقنين وجهود المحافظات والأجهزة المعنية فيما يخص الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وعدد الحالات التي جرى استردادها سواء الأراضي الزراعية والمباني وعدد أذونات رسوم الفحص والمعاينة التي جرى تحريرها وعدد الطلبات التي تم إرسالها للمتغيرات المكانية وتمت الموافقة عليها.