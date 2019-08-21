واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا جهودها في رفع الإشغالات ومتابعة حالة النظافة بالأحياء والشوارع الرئيسية، تنفيذاً لتعليمات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام من أجل تيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات.

وقال المهندس محمد سيد علي، رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن رفع جميع الإشغالات بحي جنوب مدينة المنيا، بإزالة 35 حالة وتحرير 25 محضرإشغال، وشملت الحملة جميع مناطق الحي بداية من شارع الحرية وشارع التنظيم والإدارة وشارع الرحمن حتي منطقة ميدان الحميات، وتم رفع وإزالة بروز مخالف للمحلات ورفع أي تعديات علي الأرصفة.

وكان محافظ المنيا قد وجه بضرورة توفير أماكن بديلة مناسبة للباعة الجائلين، بالشكل الحضاري واللائق، مشدداً على ضرورة إزالة أية حالات إشغالات وتعدي لتحقيق سيولة مرورية بالمدينة والحد من الزحام والتكدس.

وقال رئيس المركز، إن هذه الحملات تأتي في إطار تحقيق الانضباط في الشوارع وخاصة الرئيسية والحيوية ذات الكثافة المرورية، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري اللائق للمركز.