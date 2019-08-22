وافق الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، على منح علاوة تشجيعية لأكثر من 2500 موظف من العاملين بمختلف قطاعات وكليات الجامعة.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من لجنة شؤون العاملين، وتنفيذاً للقواعد واللوائح المنصوص عليها بشأن منح العاملين علاوة تشجيعية سنوياً، والمقرر البدء في احتساب صرفها اعتباراً من 1/6/2019.

وأوضح رئيس الجامعة، أن العلاوة الممنوحة استهدفت النسبة المقررة بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية بنسبة (10%)، من عدد شاغلي كل مستوى وظيفي ودرجة وظيفية بمختلف المجموعات الوظيفية والنوعية بدءًا من المستوى الوظيفي العالية حتى المستوى الوظيفي السادس.

وبلغ مقدار العلاوة التشجيعية الممنوحة (5%) من الأجر الوظيفي في 31/5/2019، للمخاطبين بأحكام الخدمة المدنية وبفئة العلاوة الدورية للخاضعين لقانون المهن الطبية.