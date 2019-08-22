بسبب ماس كهربائي.. مصرع طفلين في حريق نشب في عشة بطنطا

لقي طفلان مصرعهما، وأصيب شخص باختناق إثر حريق نشب في عشة بمنطقة مساكن السلام، والتابعة لقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل "عشة" في منطقة مساكن السلام التابعة لثاني طنطا.

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي العشش، وتبين أن الحريق بسبب ماس كهربائي.

وقال مصدر مسؤول بمديرية الصحة بالغربية، إن الحريق أسفر عن وفاة طفلين أحدهما يبلغ من العمر 8 سنوات والأخر 10 سنوات، وإصابة شخص بحالة اختناق، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وجار ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلين لمعرفة أسباب الوفاة والتصريح بدفنهما.