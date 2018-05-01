السيطرة على حريق "توك توك" اشتعلت به النيران داخل محطة بنزين بالمنوفية

شب حريق في "توك توك" داخل محطة وقود وسط المنطقة السكنية بميدان شرف، بمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، حيث تمكنت سيارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق قبل امتداده للمحطة.

وكان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد ياسر جلال، مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق داخل محطة وقود بميدان شرف بمدينة شبين الكوم.

وانتقلت سيارة إطفاء وتبين نشوب الحريق داخل "توك توك" كان يقف داخل المحطة، وجرى إطفاء الحريق و‘بعاد "التوك التوك" خارج المحطة قبل وقوع كارثة، وتمت عملية التبريد.

ونجم عن الحريق إصابة أحد العاملين بالمحطة بحروق، وجرى نقله إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.