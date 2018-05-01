تسجيل الدخول

الوطن

السيطرة على حريق "توك توك" اشتعلت به النيران داخل محطة بنزين بالمنوفية

اليوم PM 10:18
كتب: محمود الحصري
السيطرة على حريق "توك توك" اشتعلت به النيران داخل محطة بنزين بالمنوفية

ارشيفية

شب حريق في "توك توك" داخل محطة وقود وسط المنطقة السكنية بميدان شرف، بمدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، حيث تمكنت سيارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق قبل امتداده للمحطة.

وكان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من العميد ياسر جلال، مدير الحماية المدنية، بنشوب حريق داخل محطة وقود بميدان شرف بمدينة شبين الكوم.

وانتقلت سيارة إطفاء وتبين نشوب الحريق داخل "توك توك" كان يقف داخل المحطة، وجرى إطفاء الحريق و‘بعاد "التوك التوك" خارج المحطة قبل وقوع كارثة، وتمت عملية التبريد.

ونجم عن الحريق إصابة أحد العاملين بالمحطة بحروق، وجرى نقله إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

أخبار متعلقة

"الحماية المدنية بالغربية" تحرر 23 بلاغ حرائق ووقاية من مفرقعات

"الحماية المدنية بالغربية" تحرر 23 بلاغ حرائق ووقاية من مفرقعات
محافظ دمياط يتابع مع مدير الحماية المدنية احتياجات الدفاع المدني

محافظ دمياط يتابع مع مدير الحماية المدنية احتياجات الدفاع المدني
"الحماية المدنية": إنقاذ الطلاب المحتجزين بوادي دجلة كان شبه مستحيلا

"الحماية المدنية": إنقاذ الطلاب المحتجزين بوادي دجلة كان شبه مستحيلا
"الحماية المدنية" بالقاهرة: نجحنا في إنقاذ 25 شخصا محتجزين بسبب السيول

"الحماية المدنية" بالقاهرة: نجحنا في إنقاذ 25 شخصا محتجزين بسبب السيول
الحماية المدنية تسيطر على حريق شب في عقار بالهرم

الحماية المدنية تسيطر على حريق شب في عقار بالهرم

التعليقات

«العميل المزدوج» يشعل المونديال

أحدث الأخبار

شاهد بث مباشر لمباراة ليفربول وروما في دوري أبطال أوروبا

شاهد بث مباشر لمباراة ليفربول وروما في دوري أبطال أوروبا

وزير النقل: "باركب المترو في أوقات غير محددة.. ومستحيل يتأخر 10 دقايق"

وزير النقل: "باركب المترو في أوقات غير محددة.. ومستحيل يتأخر 10 دقايق"

عمرو أديب: المرأة المصرية أصبحت "مش مكسورة الجناح"

عمرو أديب: المرأة المصرية أصبحت "مش مكسورة الجناح"

رئيس مدينة القصير يتابع الطرق وآخر تطورات الحالة الجوية بالمدينة

رئيس مدينة القصير يتابع الطرق وآخر تطورات الحالة الجوية بالمدينة

عمرو أديب: انتظروا حواري مع محمد صلاح يوم 11 مايو

عمرو أديب: انتظروا حواري مع محمد صلاح يوم 11 مايو

اختيارات الوطن

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

أروا الشوربجى تكتب: تحققت أمنية الثانوية العامة

أروا الشوربجى تكتب: تحققت أمنية الثانوية العامة

توفيق شعبان يكتب: كل حاجة حلوة فى حياتى

توفيق شعبان يكتب: كل حاجة حلوة فى حياتى

محمد مجدى يكتب: معركة مصير

محمد مجدى يكتب: معركة مصير

الأكثر قراءة

عاجل