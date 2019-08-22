طالب النائب محمد زين الدين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بإخضاع التجارة الإلكترونية والإعلانات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي لنظام ضريبي عادل، أسوة بكثير من الدول بالعالم.

وقال عضو مجلس النواب، إن "توجه الدولة لفرض ضرائب على إعلانات فيسبوك يحفظ حق الدولة، خاصة أنه سبقتها عدة دول في ذلك، وبالتالي فهو ليس بدعة مصرية".

وأوضح زين الدين، في بيان صادر اليوم، أن فرض ضرائب على إعلانات هذه المواقع يسهم في دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي، ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومي ككل، مع الحرص على أهمية تشجيع الاستثمار واستمراره.

وأضاف أن هذا الإجراء حال تطبيقه سيسهم أيضا في مواجهة الإعلانات المضللة والإعلانات الممولة من الجماعات الإرهابية التي تستهدف استقطاب الشباب، وتوجيهه إلى العنف والتخريب.