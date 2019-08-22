استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عددًا من الأئمة والوعَّاظ والواعظات من دول الساحل والصحراء "نيجيريا، تشاد، الكاميرون، ومالي" المشاركين في الدورة التدريبية التي ينظمها مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية المصرية، والتي تهدف إلى الوقاية من الفكر الإرهابي المتطرف.

وأوضح المركز في بيان عبر الصفحة الرسمية: "تفقد الوفد المركز وتعرَّف على آليات عمله، وجهوده الحثيثة في مواجهة الفكر بالفكر، وكيفية صياغة الحوار الدعوي بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويتوافق مع حاجة الإنسان في ضوء الوسطية التي ينادي بها ديننا الحنيف".

وتابع المركز: "تأتي الزيارة في إطار اهتمام الأزهر الشريف بتنمية وتطوير المهارات الدعوية لدى الوعاظ والواعظات والأئمة بالدول الإفريقية؛ وسعيًا لمحاربة الفكر المتطرف، وتصحيح الأفكار المغلوطة".