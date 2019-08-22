ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، جميع العبادات المالية يصل ثوابها إلى الميت، وذلك في معرض إجابته عن سؤال حول حكم الشرع في إهداء "ثواب القربات" للميت.

وأضاف مركز الأزهر العالمي، عبر الصفحة الرسمية للمركز على "فيسبوك"، إن جميع العبادات المالية يصل ثوابها إلى الميت، وبعض العبادات البدنية كالحج والدعاء والاستغفار يصل ثوابها أيضًا إلى الميت، أما الصلاة فلا يصح أن يصلي أحدٌ عن أحد فرضًا ولا نفلًا؛ ولكن إذا صلى وأهدى ثواب الصلاة إليه فجائز على الأصح.

واستشهد مركز الأزهر، بما ذكره "الزيلعي" في "تبيين الحقائق" تحت باب الحج عن الغير: "الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاةً كان أو صومًا أو حجاً أو قراءةَ قرآنٍ أو أذكارًا إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، و يصل ثوابُ ذلك إلى الميت وينتفع به".