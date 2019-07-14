أعلن الأزهر الشريف، اليوم، نتيجة الثانوية الأزهرية، والتي اعتمدها الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الموجود في ألمانيا للعلاج.

وبلغت نسبة النجاح العامة 49.98%، ونسبة نجاح القسم الأدبي 41.78%، وبلغت نسبة النجاح القسم العلمي 67.98% ونسبة النجاح في غزة 83%، والعلمي بغزة 77% والشعبة الإسلامية 93%، ونشرت مشيخة الأزهر أسماء وصور أوائل الثانوية الأزهرية.

يذكر أن مشيخة الأزهر الشريف، تعقد مؤتمرًا صحفيًا، اليوم، لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية، بالإضافة لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية بمعهد غزة.

كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أجرى اتصالًا هاتفيًا، أمس السبت، من ألمانيا حيث يجري فحوصات طبية، بأوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم بالنجاح والتفوق، وحثهم على مواصلة الاجتهاد والتفوق.

كما هنأ الطيب، أسر الطلاب الأوائل وقدم لهم الشكر على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم حتى يصلوا لهذا المستوى. وأناب الإمام الأكبر، الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد.