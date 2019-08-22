نظم فرع ثقافة البحيرة، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، في إطار الاهتمام بنشر الثقافة والوعى بين الشباب والموهوبين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في كافة المجالات وتحفيزهم على الإبداع والابتكار.

وتضمنت الفعاليات، تنظيم عدد من الورش الفنية المختلفة والمتنوعة لتنمية المهارات الفنية لدى الأطفال خلال إجازة الصيف، حيث قام قصر ثقافة كفر الدوار بتنظيم ورشة فنية للفنون التشكيلية للرواد والموهوبين، بالإضافة إلى ورشة حكى قصة مع الرواد والطلائع بعنوان "أهل الكهف" وورشة فنية أخرى بعنوان "ارسم ولون" مع الرواد والموهوبين بمركز كوم حمادة.

كما نفذ بيت ثقافة صلاح الدين، ختام ورشة تفصيل وخياطة الفساتين لبنات مؤسسة الأبعادية بدمنهور، وورشة تعليم مبادئ الحياكة للسيدات ببيت ثقافة شبرا، وورشة حكي للأطفال بحضانة الحديثة برشيد، نفذها بيت ثقافة رشيد وورشة تدوير أوراق الكرتون نفذتها مكتبة كفر بولين الثقافية.

كما شملت تلك الفعاليات، تنظيم قصر ثقافة الطفل المسابقة الدورية للمكتبات وهي عن المعلومات العامة ويشترط من سن 9 سنوات إلى 15 سنة، وتنظيم فعاليات مسابقة الدوري الثقافي للمكتبات بيت ثقافة إيتاى البارود، بالإضافة إلى ورشة رسم وتلوين مع الأطفال والطلائع ومسابقة ثقافية وذلك لمجموعة من طلائع بيت ثقافة بدر، وذلك في إطار الدوري الثقافي للمكتبات بمقر البيت.

كما عقد بيت ثقافة الدلنجات مناقشة كتاب "إحسان عبدالقدوس بين الصحافة والرواية" للمؤلف عبدالرحمن أبوعوف، بالإضافة إلى استمرار تصفيات مسابقة دوري المكتبات بين رواد الموقع

وعقد بيت ثقافة إدكو بالتعاون مع جمعية رواد الثقافة محاضرة بعنوان "الهجرة النبوية دروس وعبر"، وعقد بيت ثقافة شبراخيت مناقشة كتاب "العالم الإسلامي في أوائل القرن العشرين"، وعقدت مكتبة البريجات الثقافية محاضرة للأطفال بعنوان ( ترشيد استهلاك المياه ) بجانب مسابقة دوري المكتبات لعام 2019 مع الرواد والطلائع بمقر الموقع.

كما أقامت مكتبة درشاى، مناقشه لكتاب "نهر النيل" وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالنجيلة مناقشة كتاب "الحج عبادة العمر"، إلى جانب التصفيات النهائية للمسابقة الدورية للمكتبات لعام 2019 مع الرواد والطلائع بمقر الموقع.