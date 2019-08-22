قال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي لوزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، إنّ تادروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، سلّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، توثيق منظمة الصحة العالمية لحملة "100 مليون صحة" بعد مراقبتها من جانب المنظمة.

وأضاف مجاهد في تصريحات صحفية، على هامش تفقد مدير منظمة الصحة العالمية لغرفة "100 مليون صحة"، أنّ المنظمة تحققت من جميع خطوات المبادرة بداية من الكواشف الطبية حتى إجراء الفحص ونتائج الحملة.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أنّ المبادرة فحصت 63 مليون مواطن من فيروس سي، كما أكد مدير منظمة الصحة العالمية دعمه المبادرات الرئاسية، خاصة أنّها لصالح المواطنين، مضيفا: "مدير عام منظمة الصحة العالمية أعلن استعداد المنظمة المشاركة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد عند تدشينه رسميا، سواء في بورسعيد أو 5 محافظات، وتقديم سبل الدعم الممكنة للمنظومة الجديدة، سواء لوجيستية أو فنية أو مادية".

وتابع مجاهد أنّ مدير منظمة الصحة العالمية أشاد بمبادرة صحة المرأة، التي تهدف إلى الكشف المبكر على السيدات من سرطان الثدي والأمراض غير السارية.