طلاب جامعة القناة يشاركون في فوج التنمية المستدامة مصر 2020 بمطروح

شارك طلاب الجامعة قناة السويس، في فوج الأنشطة الطلابية والتنمية المستدامة مصر 2020، للجامعات المصرية والذي تنظمه جامعة حلوان، بالمعسكر الطلابي الدائم بمرسى مطروح والذي ينتهي يوم 25 أغسطس الحالي.

وأكد الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس، حرص إدارة الجامعة على المشاركات والأنشطة الطلابية المختلفة، وتأكيداً على دورها في بناء شخصية الطلاب ودعم العملية التعليمية.

وأعلن الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن جامعة قناة السويس تشارك في الفوج بوفد طلابي مكون من خمسة طلاب للمشاركة في الأنشطة والمسابقات،لافتا إلي مشاركة طالبان في مسابقة الملصق الفني ملصق عن التنمية المستدامة 2020، وآخر عن مكافحة الإدمان، كما يشارك طالبان في مسابقات الألعاب الشاطئية، وطالب يقوم بعرض تقديمي عن التنمية المستدامة مصر 2020.