انطلقت، اليوم، أولى قوافل جامعة سوهاج الطبية المجانية، والتي تنظمها كلية الطب البشري للكشف والعلاج علي العاملين بالمؤسسات الحكومية بالمحافظة، وتابع الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، والدكتور حسان النعماني عميد الكلية، والدكتور أسامة رشاد وكيل الكلية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فاعليات القافلة، التي توجهت إلى مديرية الطرق والنقل لتقديم الكشف والعلاج المجاني للعاملين بالمديرية.

وأكد عزيز أن الجامعة تحرص علي أداء دورها المجتمعي من خلال تنظيم العديد من الأنشطة الخدمية، وخاصة القوافل العلاجية المجانية، والتي تساهم في تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطن السوهاجي.

وقال الدكتور حسان النعماني إنه تم توقيع الكشف علي 220 من العاملين وصرف الأدوية بالمجان من الصيدلية التابعة للقافلة، وذلك بمشاركة عدد من طلاب الكلية، مشيراً إلى أن القافلة ضمت عدد كبير من التخصصات الطبية.

وأضاف الدكتور أسامة رشاد إلى أن القافلة تضمنت عدد من التخصصات المعنية بالحفاظ على حياة المواطنين منها الجراحة العامة، الباطنة، الجلدية، الرمد، والأنف والأذن، مؤكداً أن هناك سلسلة من القوافل الطبية التي سيتم تنفيذها بعدد من المؤسسات الحكومية الآخري بالمحافظة خلال الفترة القادمة .