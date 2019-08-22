قارن قبل الشراء.. "هيونداي إلنترا أي دي" و"رينو ميجان"

داخل عالم السيارات، تأتي المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم، الكل يبحث عن التميز وراحة الراكب، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات بمميزاتها المختلفة.

وخلال السطور التالية نستعرض مقارنة بين سيارتي "هيونداي إلنترا أي دي"، و"رينو ميجان".

"هيونداي إلنترا أي دي"

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي127، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 209 كم/ساعة، كما تستغرق السيارة وصولاً لأعلى سرعة لـ100كم في خلال 9.5 ثانية، والسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم عدد 6.7 لتر من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة وتجميعها كوريا، وتأتي السيارة بعدة فئات وتبدأ بـ299.900 جنيه، وتصل إلى 439.900 جنيه.

"رينو ميجان 2019"

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1600 سي سي وقوة حصان ميكانيكي 115، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 180 كم/ساعة، كما تستغرق السيارة وصولاً لأعلى سرعة الـ100كم في خلال 13.2 ثانية، والسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم عدد 6.6 لتر من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة فرنسا، وتم تجميعها في تركيا، وتأتي السيارة بعدة فئات، وتبدأ بـ293.000 جنيه، وتصل إلى 364.000 جنيه.