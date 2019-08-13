قارن قبل الشراء.. الفارق بين سيارتي "رينو داستر" و "تيفولي XL"

داخل عالم السيارات، تأتي المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة بالعالم، الكل يبحث عن التميز وراحة الراكب، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات الجديدة.

وخلال السطور التالية يرصد "الوطن" مقارنة بين سيارتي "رينو داستر" و"تيفولىxL"، وهي كما يلي:

رينو داستر

صنفت تلك السياراة ضمن مجموعة السيارات suv، والتي تميزت بالشكل والأبعاد والمواصفات المختلفة، الأمر الذي ساعد في تحقيق طموحات عشاقها.

تعد سيارة رينو داستر مصنفة ضمن مجموعة سيارات SUV وهو ما جعلها تظهر بشكل وأبعاد مختلفة عن السيارات السيدان التي قامت شركة رينو بطرحها.

- أبعاد السيارة تتمثل في الطول الكلي الذي وصل إلى 1.804 متر، وعرض السيارة بلغ 1.693 متر، وارتفاع بلغ 1.600 متر.

- تمتلك سيارة رينو داستر محركا قويا تبلغ سعته 1600 سي سي، وتصل قوته لـ115 حصاناً وعزم دوران 156 نيوتن عند 4000 لفة.

- تمتلك ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

- تبلغ سعة خزان الوقود 50 لتر، ومعدل استهلاك الوقود 6.6 لتر لكل 100 كم.

- تتمتع السيارة بصندوق خلفي لتخزين الأغراض تبلغ مساحته حوالي 445 لتر.

- طول ارتفاع السيارة الجزئي عن الأرض يبلغ 210 مللي متر.

- تتمتع رينو داستر الجديدة بنظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

- تحتوي على فوانيس ضبابية سواء في الجهة الأمامية لها أسفل المصابيح الأساسية أو في الجهة الخلفية.

- تمتاز بخاصية طي المقعد الخلفي الخاص بها و ذلك لزيادة السعة التخزينية للسيارة من الخلف.

- يبدأ سعر السيارة من 318.000 جنيه.

تيفولي XL

كان الظهور الأول لسيارة تيفولي xl خلال المعرض الدولي "اوتوماك فورميلا 2018" عندما أعلنت ماركة " سانج يونج" الكورية عنها، والتي تنضم لفئة سيارات الكروس أوفر suv المدمجة، ذات الأبواب الخمسة.

- وجاءت السيارة بطول يصل إلي 4.195 متر، وعرض حوالي 1.555 متر، و1.795 ارتفاع.

- طول ارتفاع السيارة الجزئي عن الأرض يبلغ 1.59مللي متر.

- طول قاعدة العجلات يصل إلى 2.600 متر.

- تحتوي على نظام منع انغلاق الفرامل ABS، ونظام توزيع قوة الكبح EBD، ووسادات هوائية، ومصابيح خلفية بتقنية LED، بالإضافة إلى مصابيح ضبابية أمامية وخلفية .

- تتميز بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 128 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

- يبدأ سعر السيارة من 310.000 جنيه.