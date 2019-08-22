صدّق البرلمان التونسي بالأغلبية على تعديل القانون الانتخابي، حسب ما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وبدأ البرلمان التونسي صباح اليوم جلسة استثنائية لبحث تعديل القانون الانتخابي، وتقرر تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المبكرة في 15 سبتمبر 2019، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد في 25 يوليو الماضي.

وتبدأ الحملة الانتخابية من 2 إلى 13 سبتمبر، وبعد يوم الصمت الانتخابي، يدلي الناخبون بأصواتهم في 15 سبتمبر، وتعلن النتائج الأولية للانتخابات في 17 سبتمبر بحسب برنامج الانتخابات الذي أعلنه للصحفيين رئيس الهيئة العليا للانتخابات نبيل بفون.